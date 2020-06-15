Бишкек, , 19:33 — REGNUM Министерством труда и соцразвития Киргизии вынесло на общественное обсуждение законопроект, предлагающий обеспечить временной работой 20 тысяч граждан, ставших безработными из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства

Им предлагается дать возможность зарабатывать по 5 000 сомов (4 600 рублей) в месяц, выполняя общественные работы в течфение двух месяцев.

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Право участвовать в этом госпроекте будет предоставляться официально зарегистрированным безработным киргизстанцам. При этом предпочтение будет отдаваться гражданам, не получающим пособие по безработице, а также тем, кто стоит на учете в службах занятости более полугода или имеет не менее трех несовершеннолетних детей.

Напомним, что согласно данным министерства труда и соцразвития Киргизии, в настоящее время на учете в службах занятости состоят 97,3 тысячи жителей республики, из которых числятся официальными безработными 77,8 тысячи человек. Уровень общей безработицы составляет 6,2%, а уровень официальной безработицы — 3,1%.

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