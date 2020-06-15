Рига, , 19:23 — REGNUM Массовые обыски в помещениях ABLV банка, устроенных сотрудниками главного Управления государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями 14 июня, вызывают недоумение. Об этом сообщил ликвидатор ABLV банка Янис Розенберг в интервью Латвийскому радио.

«По-настоящему непонятно зачем эти обыски были необходимы. Ликвидаторы банка в ежедневном режиме работают с правоохранительными органами, предоставляя последним, всю запрашиваемую информацию. Всё, что изъято полиция могла получить в обычном порядке, как это и происходит», — сказал Розенберг.

Адвокат обратил внимание, что в результате массовых обысков не было задержано ни одного человека.

«Речь может идти о сотнях миллионов, легализованных преступных средств», — заявил журналистам начальник управления полиции по борьбе с экономическими преступлениями Петерис Бауска, объясняя причину обысков.

Как передавало ИА REGNUM, в рамках расследования уголовных дел об отмывании средств правоохранители Латвии провели массовые обыски в помещениях ABLV банка, офисах связанных компаний, у частных лиц. Общее число обысков 45, в уголовно-процессуальных действиях приняло участие около 300 сотрудников правоохранительных органов.

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