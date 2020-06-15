Ново-Огарево, Московская область, , 19:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин обещает развивать внутренний туризм. Об этом он заявил на совещании 15 июня в ходе диалога с гендиректором авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергеем Скуратовым.

Скуратов рассказал главе государства о текущем положении дел в авиакомпании. Коллектив объединяет около четырёх тысяч человек, и с начала пандемии его удалось сохранить. При этом многие сотрудники пока находятся в простое, получают минимальную зарплату, но верят, что скоро полёты возобновятся.

На это президент констатировал, что многие государства пока не открываются и даже не могут разобраться тем, кого к себе пускать, а кого нет.

«Но, во всяком случае, внутренний туризм будем развивать, постараемся сделать это эффективно, так, чтобы и перевозчик это почувствовал экономически», — сказал Путин.