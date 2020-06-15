Нью-Йорк, США, , 19:07 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит начали и продолжают торги понедельника, 15 июня, с падения.

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 344,55 пункта (1,35%), до 25 260,99 пункта, индекс Nasdaq упал на 33,91 пункта (0,35%), до 9554,90 пункта, индекс S&P 500 упал на 31,07 пункта (1,02%), до 3010,24 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, американский фондовый рынок провел неуверенно всю прошлую неделю, к концу недели индексы растеряли практически всю прибыль после начала снятия «коронавирусных ограничений» в США.

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