Екатеринбург, , 19:05 — REGNUM Авиакомпания «Уральские авиалинии» потеряла в мае 94% объёма перевозок. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил её генеральный директор Сергей Скуратов.

«Ситуация критическая», — добавил руководитель. И выразил главе государства благодарность за понимание и поддержку гражданской авиации страны в этот сложный для неё период.

Скуратов добавил, что сейчас авиакомпания активно привлекает средства в рамках льготного кредитования. Только от Сбербанка оформлены кредиты на сумму 3 403 млн рублей, из них 130 млн рублей уже получены. Также авиакомпания получает и субсидии.

Совещание по реализации ранее принятых государством мер по поддержке экономики и социальной сферы Владимир Путин провёл 15 июня.