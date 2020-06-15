Палермо, Италия, , 19:00 — REGNUM За последние пять лет число граждан Италии в возрасте до 35, которые руководят сельскохозяйственными предприятиями, выросло на 12%, таковы данные профильной национальной бизнес-ассоциации Coldiretti, опубликованные в понедельник, 15 июня.

Всего молодых сельхозуправленцев в Италии — более 56 тысяч, по этому показателю страна занимает первое место в ЕС.

В период эпидемии коронавируса значительно увеличилось количество заявок от молодых предпринимателей на получение господдержки для занятия различными видами сельхозработ, отметили также эксперты Coldiretti. Больше всего таких заявок — на Сицилии, где уровень доходов заметно ниже среднего по стране.