Милан, Италия, , 18:57 — REGNUM По итоговым данным за май 2020 года, стоимость потребительской корзины в Италии (в нее включают, помимо продуктов, также средства по уходу за телом и домом) выросла на 2,4%, сообщили в понедельник, 15 июня, в национальной службе статистики Istat.

При этом общий уровень цен в стране снизился, зафиксирована дефляция на уровне 0,2%.

«Дефляция — это лишь оптический эффект, вызванный приостановкой работы экономики. Понятно, что пока магазины оставались закрытыми, цены в них расти не могли», — отметили в свою очередь в национальном союзе потребителей.