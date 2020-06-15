Москва, , 18:46 — REGNUM Турция по итогам первого полугодия 2020 года стала лидером по закупкам российского зерна, сообщает 15 июня аналитический центр АО «Русагротранс».

Отмечено, что ранее лидером по закупкам зерна в России пять лет являлся Египет.

По данным аналитического центра, Турция в 2020 году закупила в России более 7,65 млн тонн российского зерна, что на 31% больше, чем в предыдущем году.

При этом Египет снизил объёмы закупок российского зерна на 23%, нарастив закупки во Франции и на Украине.

В то же время на 58% выросли поставки российского зерна в Иран, а также в Бангладеш, куда было поставлено пшеницы на 20% больше, чем год назад.

Вместе с этими странами первую пятёрку покупателей российского зерна составляет Саудовская Аравия, нарастившая объёмы закупок на 13%.

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