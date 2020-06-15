Душанбе, , 18:15 — REGNUM В Таджикистане с 15 июня возобновляют свою деятельность различные учреждения сферы обслуживания, сообщает «Азия-Плюс».

Кафе и рестораны, фитнес-клубы и спортивные комплексы, гостиницы и торговые комплексы, салоны красоты и парикмахерские, рынки и столовые после практически двух месяцев вынужденной изоляции сегодня, 15 июня, вновь приступили к работе.

Все эти заведения обязаны проводить ежедневную дезинфекцию и санитарную обработку помещений, а также строго контролировать соблюдение посетителями социальной дистанции и ношение ими защитных масок.

Напомним, что в середине апреля 2020 года почти все предприятия системы обслуживания были вынуждены приостановить свою деятельность.

Также к обычному режиму работы возвращаются медицинские учреждения, в которых принимали, обследовали и лечили таджикистанцев с коронавирусной инфекцией.

Сейчас лишь две инфекционные больницы в стране, два корпуса в клинике «Истиклол», а также частично «Караболо» будут задействованы в приёме и лечении пациентов с COVID-19.