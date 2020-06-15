Севастополь, 15 июня 2020, 17:58 — REGNUM Власти Севастополя готовятся к третьему этапу снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня сообщили в пресс-службе правительства города-героя.
По данным чиновников под запретом пока остаются досуговые, культурные, спортивные мероприятия с массовым пребыванием граждан. До 30 июня продлён запрет на посещение лесов, в частности, из-за особого противопожарного режима.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе у 187 граждан выявили новую инфекцию, три человека скончались.
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