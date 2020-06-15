Волгоград, , 17:55 — REGNUM Незаконным признано распространение сведений о привлечении застройщиком денежных средств граждан для строительства таунхаса в Волгограде. У застройщика отсутствовало разрешение на строительство дома, сообщили 15 июня в пресс-службе Волгоградского областного суда.

С иском в суд обратился прокурор Краснооктябрьского района города. В ходе мониторинга интернета на сайте с объявлениями была размещена реклама долевого строительства многоквартирного дома. Инвесторам таунхауса предлагали выкупить квартиры, с указанием их площади, цены и контактов. При проверке на местности выяснилось, что на земельном участке имелся только поросший травой фундамент. Как оказалось у застройщика отсутствует разрешение на строительство, а значит, привлечение денежных средств граждан является незаконным.

Суд удовлетворил иск прокурора, сведения о привлечении дольщиков признаны незаконными. Решение суда ещё может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.