Лондон, , 17:36 — REGNUM Мировые цены на нефть падают в ходе первой торговой сессии недели, к настоящему моменту 15 июня котировки Brent установились на $38 за баррель.

Августовские фьючерсы Brent потеряли в цене 68 центов (1,76%), и находятся на отметке $38,05 за баррель. Однако ранее в ходе торгов марка уже опускалась до $37,24 за баррель.

Июльские фьючерсы WTI подешевели на $1,14 (4,14%), до $35,12 за баррель. Ранее марка достигла минимума сессии в $34,36 за баррель.

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