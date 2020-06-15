Екатеринбург, , 17:35 — REGNUM По итогам очередной серии переговоров в рамках интернет-визита Свердловской области в Армению стороны выразили намерение разработать «дорожную карту» совместных экономических проектов. Договоренности достигнуты в ходе переговоров заместителя министра промышленности и науки региона Натальи Мартыновой и заместителя министра территориального управления и инфраструктуры Республики Ваче Тертеряном.

Кроме этого, уральские производители получили приглашение участвовать в тендерах в рамках реализации госпрограмм Армении — по модернизации энергетики, водного хозяйства, строительству дорог. Перечень конкурсных мероприятий и контактов поступит в министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Также в рамках переговоров состоялась презентация компетенций ряда промышленных предприятий Среднего Урала, которые рассматривают рынок Армении как один из приоритетных или уже работают в республике и планируют расширить там свое присутствие.

Господин Тертерян поблагодарил Свердловскую область за инициативу провести подобные переговоры.

«Хочу отметить важность вашего начинания в такой сложный период. Свердловская область — один из первых регионов России, с которым Армения начала сотрудничать в новейшей истории. Уверен, что у наших государств нет никаких преград к продолжению диалога. Участие российских, свердловских компаний в наших проектах не только желаемое, но и очень понятное. Мы будем рады использовать потенциал регионального формата сотрудничества. Мы составим список перспективных и ожидаемых проектов и передадим его Свердловской области», — сообщил он.

По словам Натальи Мартыновой, в настоящее время порядка 200 промышленных предприятий региона готовы сотрудничать с Арменией. Среди приоритетных направлений она назвала сферу энергетики, в том числе модернизацию республиканских ГРЭС И ТЭЦ, дорожного строительства, транспортно-логистических услуг, коммунальную сферу, водоподготовку и медицину.

«Мы будем рады развитию торговли и кооперационных связей. Считаем, что взаимный потенциал сотрудничества далеко не раскрыт. Мы очень рассчитываем по итогам переговоров получить прямые контакты предприятий, информацию об инвестиционных проектах и предлагаем составить «дорожную карту», где отразим точки взаимных интересов и спланируем практическую работу», — предложила она.

Армянская сторона приняла предложение. Следующая серия бизнес-диалога, включая биржу контактов, пройдет в режиме он-лайн в ближайшие недели, к ее участию можно зарегистрироваться на сайте «Made in Ural»

В настоящее время Свердловская область поставляет в Армению металлы и изделия из них — 40%, доля машиностроительной продукции составляет 24%, в том числе механическое, электрическое оборудование, наземный транспорт, химическую продукцию, древесину и продовольствие. Ввозит из Армении в основном продовольствие.