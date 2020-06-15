Москва, , 18:03 — REGNUM Финансовые организации пойдут на взимание платы за выпуск и обслуживание банковских карт только в случае существенного падения своих доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

По его мнению, реализуется ли данная мера на практике или нет, будет зависеть от нескольких наиболее популярных среди населения банков. Если они начнут взимать плату за данные виды услуг, то и другие пойдут на этот шаг.

«Возможно, эта мера предусмотрена на случай сильного падения банковских доходов, но на практике может быть не реализована. Для банков выпуск и обслуживание банковских карт — это доходы низкого риска. Они хоть и не велики, но довольно стабильны, чем и ценны для банков. Но большую долю в структуре доходов банков они не составляют. Если ситуация с кредитованием будет ухудшаться, то возможно банки на это скрипя сердцем и пойдут», — рассказал Хестанов.

Читайте ранее в этом сюжете: Нерешенная мера: плата за обслуживание банковских карт