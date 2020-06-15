Москва, , 16:54 — REGNUM Экономика Российской Федерации постепенно открывается и к концу текущей недели (21 июня) под ограничением останется 2,5 млн рабочих мест. Об этом сегодня, 15 июня, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России.

По словам Решетникова, ограничительные меры, ранее введенные в большинстве субъектов Федерации, постепенно снимаются. К концу текущей недели — 21 июня — в стране под ограничениями останутся порядка 2,5 млн рабочих мест.