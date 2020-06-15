Москва, , 16:53 — REGNUM Законопроект, призванный увеличить объем инвестирования в венчурные проекты, прежде всего в высокотехнологичные компании, внесли в Госдуму депутаты комитета по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

В соответствии с законопроектом договором конвертируемого займа является договор займа, который предусматривает право займодавца вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов по нему в срок и (или) в зависимости от наступления иных условий или обстоятельств потребовать от хозяйственного общества — заемщика по указанному договору размещения займодавцу дополнительных акций определенной категории (типа) или передачи долей (увеличения номинальной стоимости доли). Такие договоры могут заключаться только с непубличными хозяйственными обществами. Законопроект предусматривает, что такой договор не может быть заключен с кредитной или страховой организацией.

Договор конвертируемого займа подлежит единогласному одобрению всеми участниками общества — заемщика. Такое решение об одобрении договора должно также гарантировать «конвертацию» долга в капитал заемщика. Предусматривается, что одобрение договора конвертируемого займа является решением об увеличении уставного капитала заемщика. В таком решении, если оно принимается общим собранием акционеров, указываются, в том числе цена размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа или порядок ее определения.

«Предлагаемый законопроектом инструмент позволит бизнес-проекту получить заемный капитал от инвестора (например, от института развития, венчурного фонда, бизнес-ангела, иного частного инвестора) даже на стадии идеи. Если удается превратить идею в технологичный продукт, то проект становится интересен широкому кругу инвесторов. В этом случае инвестор, вложивший в проект денежные средства на ранней стадии и взявший на себя риски инвестиций на ранних стадиях, вправе конвертировать денежный долг в долю в капитале проекта по заранее определенной цене, которая учитывает принятый инвестором на себя риск (премия за риск). При негативном развитии проекта инвестор вправе требовать возврата заемных денежных средств без передачи доли в капитале», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Придание сведениям о заключенном договоре конвертируемого займа публичного статуса и внесение соответствующей информации о факте заключения договора в ЕГРЮЛ позволит защитить интересы акционеров (участников) общества, которые стали или намерены стать участниками общества после заключения заемщиком договора конвертируемого займа, указали парламентарии.

Законопроект предусматривает неприменение норм о сроках размещения дополнительных акций, которые выпускаются во исполнение договора конвертируемого займа, что позволит реализовать не только краткосрочные венчурные проекты.

Статистика

Основным способом инвестиций, который используется в международной практике и в России, является механизм «конвертируемого займа». В период с 2010 по 2019 годы сумма заключенных венчурных сделок превысила 1,5 трлн долларов, общая сумма сделок в 2019 году на различных этапах венчурного финансирования превысила 294,8 млрд долларов США. Такие данные приводят в комитете Госдумы по финрынку.