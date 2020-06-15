Рига, , 16:24 — REGNUM Министерство защиты среды и регионального развития (VARAM) Латвии предложило правительству страны выделить 38,38 млн евро для отобранных 93 проектов. Об том пишет Lsm.lv.

Журналисты отмечают, что речь идёт о строительных работах, которые нужно начать до 31 декабря 2020 г. Всего на эти цели, для преодоления экономических последствий пандемии на региональном уровне, 30 апреля минфин анонсировал выделение 150 млн евро.

До 1 июня в VARAM поступило 142 инвестиционных проекта из 54 самоуправлений Латвии. Министерство защиты среды и регионального развития одобрило 93 проекта из них на сумму 52,8 млн евро. Софинансирование со стороны Госкассы составляет по ним 38,38 млн. Остальным 49 проектам было отказано в финансировании.

Планируется, что 22,72 млн евро самоуправления Латвии получат уже в этом году, а 15,66 млн ево — в 2021 г.

Вопрос будет рассмотрен правительством Латвии 16 июня.