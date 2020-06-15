Рига, , 16:14 — REGNUM Латвия планирует уменьшить свой государственный долг, который сегодня составляет 52% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщил министр финансов страны Янис Рейрс в интервью Латвийскому радио.

«В течение четырёх, пяти лет мы планируем уменьшить размер государственного долга до 40% — 45%, чтобы у следующего поколения политиков была возможность занять средства в случае кризиса», — сказал Янис Рейрс.

По его словам, из-за пандемии коронавируса размер государственного долга Латвии вырастет до 52%. Рейрс указал на то, что сама возможность не снижать резко расходы, позволила бюджету сохранить и доходную часть. И хотя сейчас, отметил он, имеется отставание в доходах оно не такое серьёзное.

По словам министра, ситуация лучше, чем можно было бы ожидать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Латвии в связи с пандемией анонсировало различные программы экономической помощи общим объемом 4 млрд евро. Доходы госбюджета за первые пять месяцев 2020 года оказались на 6% меньше, чем планировалось.