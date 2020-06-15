Тбилиси, , 16:06 — REGNUM Введение на два месяца в Грузии режима чрезвычайного положения (ЧП) нанесло Тбилиси ущерб более, чем 150 млн лари (почти $50 млн). Об этом рассказал мэр грузинской столицы Каха Каладзе, 15 июня сообщает грузинская газета Business Week.

«На сегодняшний день муниципалитет потерял более 150 миллионов лари», — рассказал градоначальник журналистам. Каладзе отметил, что это отразится на исполнении запланированных мероприятий. Некоторые из них, по словам мэра, придется отложить на более поздний срок.

Стоит отметить, что бюджет Тбилиси на 2020 год был принят в размере более 1 млрд лари (порядка $330 млн по курсу). Таким образом из-за режима ЧП, введенного в Грузии для предотвращения распространения коронавируса, столица страны потеряла около 15% бюджета.

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