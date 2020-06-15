Рига, , 16:02 — REGNUM С 15 июня полёты из Риги возобновляет венгерский лоукостер Wizz Air. Об этом пишет портал Lsm.lv.

Журналисты отмечают, что это уже четвёртая авиакомпания, которая с момента постепенного открытия международного авиасообщения, начала полёты из Риги.

Wizz Air начнёт выполнять рейсы из Риги в Осло, Эйндховен и Дортмунд. В данный момент в аэропорту «Рига» работают, наряду с латвийской АirBaltic, Lufthansa и Finnair.

Отмечается, что в здание аэропорта «Рига» можно войти только при наличии авиабилета. Встречающие рейсы в здание не допускаются. В мае аэропорт «Риги» обслужил 10 308 пассажиров, что на 7 248 человек больше, чем в апреле.