Москва, 15 июня 2020, 15:57 — REGNUM Программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых может быть донастроена. Об этом 15 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.
Глава государства подчеркнул, что в условиях распространения коронавируса важно, чтобы граждане не откладывали свои планы, в том числе и на приобретение жилья.
Именно для этого была запущена программа льготной ипотеки, отметил Путин. «Посмотрим, как она работает, что здесь нужно донастроить», — сказал российский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.
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