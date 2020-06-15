Москва, , 15:57 — REGNUM Программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых может быть донастроена. Об этом 15 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Глава государства подчеркнул, что в условиях распространения коронавируса важно, чтобы граждане не откладывали свои планы, в том числе и на приобретение жилья.

Именно для этого была запущена программа льготной ипотеки, отметил Путин. «Посмотрим, как она работает, что здесь нужно донастроить», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.

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