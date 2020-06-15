Москва, , 15:52 — REGNUM Рубль отступает 15 июня в парах с иностранными валютами день, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар торгуется по 70,31 руб. в полном соответствии с ожиданиями — все-таки «россиянин» слишком быстро и нагло дорожал вопреки конъюнктуре и здравому смыслу.

Евро стоит 78,78 руб., растет неактивно, но движется вверх за счет общего импульса.

«Американец» может попробовать закрепиться в пределах 69,70−70,50 руб., евровалюта — в диапазоне 78,50−79,00 руб.

К середине торгового дня нефть выровнялась — утром падение барреля Brent увело котировки к $37,20. Инвесторы испугались вспышки коронавируса в Штатах, что случилась на минувших выходных.

Это витало в воздухе, и вот нашло триггер в реальной жизни. Вторая ли это волна или просто локальная активность вируса, будет понятно немного позже.

Однако факт остается фактом: если пандемия пойдет на второй круг, о восстановлении спроса на сырье можно будет на время забыть.

Россия постепенно выходит и режима самоизоляции, и становится видно, насколько сильно пострадали все сферы бизнеса. Это тот самый негатив, который рублю сейчас придется отыграть в полной мере», — полагает эксперт.

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