Москва, , 15:46 — REGNUM План по вводу недвижимости в Москве в 2020 году выполнен почти на 50%, сообщил журналистам вице-мэр Андрей Бочкарёв.

С начала года ввели в эксплуатацию 4,3 млн кв. метров недвижимости, в том числе около 2 млн кв. метров жилья. Это составляет, по словам вице-мэра, половину годового плана по вводу недвижимости.

«При этом почти 90% всей введенной недвижимости возведено за счет девелоперов», — отметил Бочкарёв.

Всего в столице в 2020 году планируется сдать в эксплуатацию порядка 8,5 млн кв. метров недвижимости.