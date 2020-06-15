Ростов-на-Дону, , 15:45 — REGNUM В Ростовской области центральной райбольнице Куйбышевского района в ближайшее время будет перечислено более 28 млн рублей, выделенных из региональной казны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 15 июня.

В настоящее время на территории райбольницы проводится капремонт стационара. Работы предполагается завершить до конца текущего года. Дополнительные средства будут направлены на покупку оборудования, мебели, компьютерной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что помощь из областного бюджета в размере 5,5 млн рублей получат две таганрогские больницы. Средства направят городской больнице скорой медицинской помощи и больнице №2, на территории которой развёрнут госпиталь для пациентов с SARS-CoV-2.

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