Гамбург, Германия, , 15:40 — REGNUM 19 марта 2021 в ратуше Гамбурга пройдет награждение известной российской писательницы Людмилы Улицкой удостоили литературной премии имени Зигфрида Ленца. Так жюри фонда знаменитого немецкого писателя оценили заслуги Улицкой в 2020 году. Об этом официально объявил фонд Зигфрида Ленца.

По мнению представителей организации, произведения Людмилы Улицкой «отражают трагедию 20-го столетия, эпоху тирании и геноцида». Ее романы создают «грандиозную ткань, которая связывает настоящее и прошлое, религиозное с политическим, общественное с личным».

Среди самых заметных сочинений Людмилы Улицкой романы «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик», «Медея и ее дети», «Зеленая книга», «Лестница Якоба», «Искренне ваш Шурик», «Сквознвая линия» и последняя книга «О теле души».

.