Нижний Новгород, , 15:34 — REGNUM В Нижнем Новгороде впервые на дорогах применили термопластиковую разметку со структурной поверхностью, — сообщает пресс-служба правительства региона.

В качестве эксперимента дорожную разметку из термопластика нанесли на 3 км улицы Федосеенко. Структурная поверхность заметнее в темноте, гарантийный срок разметки — год. Для сравнения — краска стирается за 3 месяца. Термопластик наносят с помощью специальной техники при температуре 200 градусов.

Всего в области до 31 июля нанесут 5,8 тысяч км обычной дорожной разметки.

«Нанесение разметки будет проводиться во всех районах и городских округах: она появится на 74 объектах, ремонт которых включен в программу национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.