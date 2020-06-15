Симферополь, , 15:31 — REGNUM На поезд «Таврия», идущий в Симферополь из Екатеринбурга и Кисловодска, а также из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно, приобретено 15 тысяч билетов за пять дней. Об этом 15 июня сообщили пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

«На поезда «Таврия» по новым направлениям в Симферополь из Екатеринбурга и Кисловодска, а также из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно реализовано более 15 тысяч билетов за первые пять дней продаж», — уточнили в компании.

По словам специалистов, продажи билетов стартовали 11 июня, поезда начнут следовать по новым маршрутам в конце июня

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле запуск девяти поездов, которые должны были отправиться из Санкт-Петербурга и Москвы, а также других городов России в крымские Евпаторию и Феодосию, перенесли из-за вспышки коронавирусной инфекции. С 15 июня в республике отменяют режим обязательной самоизоляции и обсервацию для российских туристов.

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