Сеул, , 15:24 — REGNUM Южная Корея поставит в Индию, где зафиксировали резкое увеличение новых случаев заражения коронавирусом, 100 тыс. защитных масок общей стоимостью 150 млн вон (~$124 тыс.). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, защитные маски, произведенные южнокорейской компанией Blue Industry, будут доставлены в индо-корейский культурный центр InKo Centre (The Indo-Korean Cultural & Information Centre), расположенный в городе Ченнаи, в текущем месяце.

В настоящее время в Индии выявлено более 332 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 9,5 тыс. человек.