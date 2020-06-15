Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Петербургский завод компании Hyundai в июне 2020 года будет работать в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Кроме того в период с 15 по 30 июня нынешнего года автопроизводитель планирует ввести две производственные смены. В итоге ежедневно завод будет собирать более 700 машин.

Кроме того, предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге продолжает выполнять меры, направленные на противодействие распространению нового коронавируса. Так, на данный момент основная часть сотрудников офиса компании работает удаленно.

На петербургском заводе Hyundai Motor сейчас идёт выпуск моделей Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Rio X-Line.

Напомним, по итогам мая 2020 года Kia Rio остается самой популярной иностранной моделью в России — на ней остановили свой выбор 3655 автолюбителей (-56%).

Напомним также, компания Hyundai планирует создать электрическую модель 45 EV на совершенно новой глобальной платформе E-GMP.

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