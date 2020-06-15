Москва, , 15:06 — REGNUM В связи с ограничениями, связанными с появлением коронавируса, представители бизнеса столкнулись с выбором — закрыться, взять паузу или адаптироваться к новым условиям, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по управлению удалёнными сотрудниками, эксперт комитета по молодежному предпринимательству МГО «ОПОРА России» Надя Палагина, комментируя исследование сервиса «Работа.ру».

"Многие из тех, кто выбрал вариант адаптации, перешли работать в удалённом формате. Это позволило расширить границы рынка труда, что в том числе отразилось и будет продолжать отражаться на зарплатах.

Москва уже давно конкурирует с регионами. Сейчас это стало заметно особенно отчетливо — зачем нанимать дорогого столичного профессионала, когда можно найти не хуже, но дешевле в регионе или в Санкт-Петербурге.

В своем городе стараются нанимать на ключевые позиции — те, где ошибка в коммуникации стоит кратно дороже, чем все выгоды от найма на удалёнке.

Таким образом, можно наблюдать, как переворачивается картинка:

— работодатели разделяются на тех, кто готов нанимать удалённых профессионалов и на тех, кто готов работать только в офисе. Первые нанимают тех, кто выгоден с точки зрения результатов для бизнеса без привязки к локации. Вторые нанимают самых выгодных из доступных поблизости;

— люди в регионах, которые профессионально стремятся выходить за пределы своего населённого пункта, получают возможность зарабатывать столичные деньги и конкурировать за места в компании с москвичами;

— чтобы получить работу в столичной компании теперь уже мало оказаться в Москве, нужно иметь масштаб мышления, адекватный для работы в желаемой компании.

Основная масса вакансий, которые закрываю я — менеджеры по продажам на удалёнке. Мои клиенты предлагают будущим сотрудникам мотивационные схемы, которые позволяют людям на этих позициях зарабатывать 30−60 тыс. руб. в месяц.

Есть большое количество вакансий на удалёнке, на которых можно зарабатывать 20−30 тыс. руб., выполняя несложные операции — личный помощник, администратор онлайн-школы, технический специалист, куратор и т. п.

Возможность зарабатывать 100 тыс. руб. и более также никуда не исчезла, но доступна по-прежнему профессионалам с твёрдой экспертизой в IT, управлении проектами и любыми задачами, связанными с генерацией прибыли в компании», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после карантина из-за пандемии коронавируса жители России хотел бы зарабатывать в среднем 74 тыс. руб. в месяц.

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