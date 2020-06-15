Пекин, , 14:55 — REGNUM По итогам первых пяти месяцев 2020 года модель Kia Seltos (KX3) стала популярнее на авторынке Китая прежнего лидера — Kia Sportage. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Всего за январь-май нынешнего года кроссовер Kia Seltos в КНР приобрели порядка 25 тыс. автолюбителей, а Kia Sportage — только 18 тыс. покупателей. Стоит отметить, что Sportage реализуется только в Китае. До появления на местном рынке KX3/Seltos он носил звание самой популярной в Китае модели Kia из сегмента SUV.

Модель Seltos укомплектована менее мощным двигателем, чем Sportage. Мощность Seltos равна 115 «лошадям», а привод у авто исключительно передний.

Базовая комплектация модели стоит 108,8 тыс. юаней (около 1,1 млн рублей).

Ранее южнокорейский автопроизводитель сертифицировал в России бизнес-седан Optima нового поколения с двумя моторами на выбор — мощностью 149,56 л. с. и 193,88 л. с.

Читайте также: Коронавирусом заразился работник завода KIA Motors в Южной Корее