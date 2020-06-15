Тбилиси, , 14:59 — REGNUM 150 гостиниц и отелей в Грузии, которые соответствуют правилам безопасности с точки зрения предотвращения заражения коронавирусом, получили разрешение открыться. Об этом 15 июня рассказал на брифинге глава департамента инспектирования условий труда при минздраве Бека Перадзе, сообщает «Общественное телевидение».

Представитель министерства отметил, что за разрешением обратились владельцы 325 гостиниц. Остальные пообещали, что будут готовы в течение нескольких дней.

«На сегодняшний день в базе данных зарегистрированы 939 объектов размещения. 150 уже получили разрешение на работу, 175 не смогли пройти проверку», — сказал Перадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в Грузии снят запрет на работу гостиниц. Также возобновляется внутренний туризм, авиасообщение внутри страны и пассажирские железнодорожные перевозки.

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