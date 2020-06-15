Бишкек, , 14:49 — REGNUM Руководство Всемирного банка одобрило предоставление правительству Киргизии $55 млн (3 млрд 870 млн рублей) дополнительного финансирования на проект «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий». Об этом сообщает пресс-служба международной финансовой организации.

Половина из этих денег будет выделена в качестве гранта, а еще $27,5 млн (1 млрд 935 млн рублей) — в виде кредита на 38 лет с процентной ставкой 0,75% годовых и шестилетним периодом отсрочки платежей.

Дополнительное финансирование для проекта будет направлено на модернизацию противопожарной системы в Киргизии и на модернизацию или замену более 30 школьных зданий в дополнение к 10 школам, отобранным в первоначальном проекте.

По словам главы представительства Всемирного банка в Киргизии Болормаа Амгаабазар, первоначально этот проект предусматривал получение республикой $20 млн (1 млрд 407 млн рублей) и был утвержден в мае 2018 года, но по просьбе киргизстанских властей совет директоров банка решил задействовать дополнительный компонент «Непредвиденные расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций».

Она отметила, что по этой причине были перераспределены $9 млн (633 млн рублей), которые в итоге направили на покрытие неотложных нужд в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.