Москва, , 14:40 — REGNUM В 2020 году ситуация в российской экономике, как и во всем мире, будет непростой. После летнего определенного затишья на мировых рынках по осени ситуация может как улучшиться, так и резко ухудшиться, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя прогноз «Эксперт РА».

«В случае позитивного сценария (исчезновения пандемии и налаживания торговых отношений между странами, открытие всех границ), российская экономика сможет немного улучшить свои показатели.

Тем не менее при дефиците бюджета и торговле нефтью стоимостью между $35−45 за баррель, можно говорить о курсе доллара между 70 и 80 рублями до конца 2020 года.

В случае же негативного сценария (осеннего обострения пандемии, приостановки производственных мощностей по всему миру и т. д.), можно будет наблюдать резкое снижение нефтяных котировок даже до $10−20 за баррель, а курс доллара к концу года может достигнуть отметки в 90−100 рублей.

Здесь также нужно учитывать ситуацию в банковском секторе на российском рынке: если последует череда банкротств среди компаний, то и банкам придется несладко.

Это означает дополнительное давление на активность ЦБ РФ и его меры по поддержке финансового рынка России. Ближе к сентябрю ситуация должна проясниться, и можно будет давать более конкретные прогнозы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко заявил, что курс доллара к концу 2020 года опустится до 66 рублей.

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