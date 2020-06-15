Москва, , 14:38 — REGNUM Дилеры немецкой компании Porsche в России приступили к приёму заказов на новые кроссоверы Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Теперь вместо битурбированного двигателя V6 рабочим объёмом 3,6 л, который стоял на предыдущей модели авто, под капотом нового Cayenne GTS работает четырехлитровый мотор V8 с двойным турбированным наддувом. Производительность этого агрегата составляет 460 «лошадей» (620 Нм). Движок работает с 8-скоростным «автоматом» Tiptronic S.

Двигатель позволяет разогнаться Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe с 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды и набрать максимальную скорость в 270 км/ч.

Обе модели имеют заниженную на 20 мм подвеску, которая рассчитана на повышенную динамику. Кроме того, автопроизводители снабдили авто спортивной системой выхлопа со специальной для GTS настройкой.

Стоимость Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe начинается от 7 млн 990 тыс. рублей и 8 млн 650 тыс. рублей соответственно.

Напомним, 50-летний юбилей своего спортивного купе 911 подразделение немецкой компании Porsche — Exclusive Manufaktur отметило выпуском спецверсии модели в исполнении 911 50th Anniversary Edition.

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