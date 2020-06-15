Киев, , 14:44 — REGNUM По прогнозам агентства Moody's Investors Service, в 2020 году ВВП Украины снизится на 4,5%, а в 2021 году восстановится на 3,6%, сообщило 15 июня информационное агентство «Украинские новости».

По прогнозам аналитиков, сокращение будет вызвано карантинными ограничениями, слабым внешним спросом и ограничением денежных переводов.

Экономика начнёт восстанавливаться со второй половины 2020 года и вырастет на 3,6% ВВП в 2021 году. При этом дефицит государственного бюджета Украины вырастет с 2% ВВП в 2019 году до 7,5% в 2020.

Эксперты прогнозируют, что на конец 2020 года золотовалютные резервы Украины составят $22 млрд, чего хватит для импорта товаров течение четырёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина получила кредит от МВФ, который пойдёт на финансирование дефицита бюджета страны, который составляет около 8% ВВП.

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