Бишкек, , 14:32 — REGNUM На выплату зарплат бюджетникам правительство Киргизии уже выделило 1 млрд 42 млн сомов (963 млн рублей). Об этом на брифинге заявил заместитель министра финансов Марлен Амандыков, передает «Кабар».

По словам чиновника, также профинансированы трансферты соцфонду в сумме 1 млрд 837 млн сомов (1 млрд 698 млн рублей), выделено на оказание социальной помощи — в сумме 733 млн сомов (678 млн рублей) и на отчисления на социальные нужды — в сумме 196 млн сомов (181 млн рублей).

Замминистра отметил, что остаток бюджетных средств составляет 5,5 млрд сомов (5 млрд 83 млн рублей) и специальных средств — 4,2 млрд сомов (3 млрд 882 млн рублей).

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