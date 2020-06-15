Москва, , 14:25 — REGNUM Строго говоря, эксперт не прогнозировал курс доллара — это не задача рейтингового агентства. Компания рассчитала, каким будет дефицит бюджета РФ при определённом соотношении курса рубля и котировок нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор New Riga Finance Club, к. э. н Василий Коновалов, комментируя прогноз «Эксперт РА».

«Но и такие расчёты сейчас могут быть только очень и очень приблизительными. Во-первых, возможны существенные колебания цен на нефть, чему есть немало предпосылок.

Во-вторых, никто не знает, насколько далеко готово зайти правительство в расходах резервов на стабилизацию курса национальной валюты.

Но, главное, данный расчёт не учитывает влияние других факторов — ведь, несмотря на значимость доли нефтяных доходов в бюджете, пополняется он не только ими.

А риски продолжения падения уровня доходов населения и спроса на внутреннем рынке остаются довольно высокими. Мы сейчас не можем гарантировать отсутствия второй волны заражений коронавирусом, которая потребует нового усиления карантинных мер.

Также довольно сложной остается ситуация в США и отношения этой страны с Китаем, а ведь эти страны вместе обеспечивают существенную долю мирового производства и потребления. А разрастание мирового экономического кризиса может ударить не только по нефтяной, но и по другим отраслям российской экономики.

В целом, озвученные представителями «Эксперт РА» прогнозы можно считать довольно позитивными — 5% бюджетного дефицита в ситуации мировой пандемии, нефтяных и торговых войн, лихорадки на финансовых рынках — это просто замечательный результат.

Но, повторюсь, 2020 год может нас ещё не раз удивить, и, к сожалению, негативные сюрпризы более вероятны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко заявил, что курс доллара к концу 2020 года опустится до 66 рублей.

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