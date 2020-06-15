Пекин, , 14:21 — REGNUM Китайская компания Geely вывела на домашний авторынок рестайлинговую версию своего кроссовера GS. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новинка получила иной дизайн и расширенный набор опций. Спереди автопроизводители установили на авто новый бампер, доработанную радиаторную решётку, модернизированную головную светодиодную оптику, а на корме — фонари с другой начинкой.

В салоне Geely GS появились: новейший мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, цифровая «приборка» и современная система очистки воздуха.

В линейке агрегатов обновлённого кроссовера числятся: атмосферный 133-сильный мотор рабочим объёмом 1,8 литров, а также два турбированных двигателя объёмом 1,4 и 1,5 литра мощностью 141 и 177 л. с. соответственно.

Первые два двигателя внутреннего сгорания агрегатируются с 6-скоростной «механикой» или 6-скоростным «роботом» с двойным сцеплением, а топовый мотор сочетается с 7-скоростным «роботом». У всех модификаций обновлённого GS привод передний.

Напомним, в конце мая 2020 года компания Geely объявила о старте продаж рестайлингового минивэна Geely Jiaji, созданного на базе платформы Volvo XC40.

Читайте также: Компания Geely изменила комплектацию Emgrand X7