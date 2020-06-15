Ижевск, , 13:59 — REGNUM В Ижевске возобновлены работы по строительству 50-метрового бассейна. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Сейчас строители восстанавливают опоры кровли, бетонируют основание самого бассейна, ведут внутренние работы в административной части», — отметил глава региона. Он добавил, что внутри также будет детский бассейн, зона для подготовительных занятий, площадка для фитнеса и отдыха.

Сам бассейн рассчитан на 10 дорожек, вместимость трибун составит 600 мест.

Бречалов призвал жителей республики выбрать название из двух рабочих вариантов — «Волна» и «Зенит», или предложить свой вариант.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство бассейна началось осенью 2013 года. Финансировать объект взялся «Газпром». Однако в связи с постоянным ростом задолженности республики за газ, финансирование и, соответственно, строительство было приостановлено.

Еще летом 2017 года глава Удмуртии не исключал, что бассейн достроит концессионер, а возможно и «Газпром». По мнению главы республики, участие концессионера более перспективно, поскольку он заинтересован в скором вводе объекта в эксплуатацию.

В мае 2018 года Удмуртия подписала соглашение с группой компаний «Академия Александра Попова» о строительстве семейного спорткомплекса, на базе которого будет достроен и бассейн.

В июне 2018 года участок в Ижевске, на котором началось строительство бассейна, передали в республиканскую собственность. В июне 2019 года сообщалось, что концессионером по достройке бассейна и реконструкции ледового дворца «Ижсталь» выступит КСК «Зенит».

В апреле 2020 года стало известно, что проект строительства бассейна включен в федеральный проект и получит поддержку из федерального бюджета. По словам главы минспорта республики Александра Варшавского, проект планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2021 года.