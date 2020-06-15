Курган, , 13:59 — REGNUM В Курганской области завершена посевная кампания. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба регионального департамента АПК.

Яровой сев в Курганской области составил 1,264 млн гектаров. Это на 6 тыс. гектаров больше прошлогодних показателей. На 36 тыс. гектаров увеличен сев зерновыми и зернобобовыми культурами и составляет 1,61 млн гектаров. Техническими культурами засеяно 114 тыс. га, кормовыми — 76 тыс. га, картофелем — 12,7 тыс. га, овощей — 2,9 тыс. га.

Аграрии успешно справились с поставленными задачами в сложных условиях соблюдения санитарных «ковидных» норм. Теперь им предстоит провести своевременную обработку культур от заболеваний, сорной растительности и вредителей.

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