Варшава, , 14:02 — REGNUM Польская энергетическая компания PGNiG рассчитывает до 1 июля получить от Газпрома $1,5 млрд. Это возврат переплаты за российский газ в соответствии с приложением к Ямальскому контракту 1996 года, сообщает 15 июня PGNiG.

В компании отметили, что в приложении к контракту стороны утвердили правила применения формулы цены для покупки газа, соответствующие окончательному решению Стокгольмского арбитража от 30 марта 2020 года. В приложении также изложены условия взаиморасчётов, которые возникли после принятия новой формулы цены на га с 1 ноября 2014 года.

«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд», — указали в PGNiG, уточнив, что Газпром согласовал срок оплаты до начала июля текущего года.

Польская компания сообщила также, что приложение было подписано 5 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в РGNIG объявили о выигранной тяжбе с Газпромом по цене на газ.

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