Москва, , 13:48 — REGNUM Общенациональный план восстановления российской экономики, потребовавший доработок, представят президенту Владимиру Путину «в обозримой перспективе». Об этом сообщил 15 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что точную дату представления плана президенту, а также обнародование этого документа назвать пока невозможно.

«В обозримой перспективе», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития к 19 июня доработать национальный план восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

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