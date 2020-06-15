Красногорск, , 13:39 — REGNUM Количество туристов, приезжающих в это лето в Московскую область, должен увеличиться на 10−15 процентов относительного прошлого года. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев в интервью «Российской газете».

По оценке главы области, гражданам страны не следует беспокоиться из-за временно закрытых границ, так как мест для отдыха в России достаточно. Также он отметил, что Подмосковье готовится к туристическому сезону как в сфере сервиса, так и в соблюдении санитарных норм.

Кроме того, Воробьев считает, что условия отдыха будут комфортными и безопасными, чтобы жители страны захотели приезжать в Подмосковье и в будущем.

«Не важно, едете вы в гостиницу, на рыбалку, собирать грибы или отправляете детей в летний лагерь», — отметил чиновник.

Губернатор добавил, что область начнет летнюю оздоровительную кампанию 1 июля, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

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