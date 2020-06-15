Москва, , 13:39 — REGNUM

Эпидемия коронавируса лишний раз подчеркнула актуальность тех мер поддержки труда, которые были предложены еще до ее начала, в том числе — тех принципов, которые предлагается закрепить в Конституции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 15 июня, член Общественной палаты РФ Илья Сёмин.

« Эпидемия коронавируса лишний раз подчеркнула актуальность тех мер поддержки труда, которые были предложены еще до ее начала, показала востребованность этих поправок.

Пандемия так или иначе коснулась почти всех стран мира, и рынок труда во многих государствах проходит через нелегкие испытания. Вопрос о сохранении рабочих мест и об оплате труда стоит очень остро. В целом ряде стран выросла безработица, в некоторых других люди потеряли часть доходов, потому что стали получать неполную зарплату.

Закрепление того принципа, что труд не может стоить ниже определенного уровня, станет своего рода страховкой для трудящихся. Период эпидемии показал: нужно юридически закрепить этот подход и нужны эффективные меры поддержки со стороны государства, тогда кризисы можно преодолевать с меньшими потерями.