Москва, , 13:34 — REGNUM Пандемии в истории человечества бывали, но они происходили в разный период истории. Последняя была 100 лет назад, когда была испанка. Ещё ранее была холера и чума. Уровень медицины тогда был совсем другой и сравнивать нынешнюю ситуацию и с тем периодом нельзя, заявила корреспонденту ИА REGNUM заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Г. В. Плеханова Елена Егорова.

«В нынешнее время сравнивать эффективность принятых мер между странами можно только по общему уровню смертности. Он показывает не только уменьшим от пандемического вируса, но и в целом устойчивостям системы здравоохранения той или иной страны.

Если смертность от COVID-19 можно скрыть или перекодироваться в другие причины, то общее число смертей скрыть не может не одна страна.

И сейчас видно, что в России общий прирост смертности снижается, но в некоторых субъектах как Москва, Санкт-Петербург и их области смертность выросла, но не так сильно, как в других старицах мира.

У нас социальное государство, и экстренная помощь положена всем вне зависимости от наличия страховки или друг факторов. У нас госпитализация положена всем, даже если ты и не гражданин России.

Плюс страна успела подготовишься заранее, были закрыты границы с другими странами, российские пенсионеры оказались ответственными и сами ещё до объявления карантина ушли в самоизоляцию.

Российская система здравоохранения уникальна, в стране есть нормативы по койкам, и в обычное время они свободны и их приходится содержать за счёт бюджета, но в итоге это оказалось плюсом.

Для борьбы с коронавирусом хватило и койкомест пациентам, и количества врачей. Не пришлось выбирать кому давать ИВЛ, а кому нет, как это было в Европе», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число зарегистрированных умерших от COVID-19 в России по итогам апреля составило 2712 человек, свидетельствуют данные Росстата.

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