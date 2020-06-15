Краснодар, , 13:31 — REGNUM Старт строительству логистического комплекса площадью 250 тысяч квадратных метров дан в Краснодаре 15 июня, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Общая стоимость работ оценивается в 6,5 млрд рублей. В церемонии начала строительных работ приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор края Вениамин Кондратьев, гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук.

«Здесь будут производиться товары легкой промышленности и продукты питания. Думаю, этот механизм стает востребованным и в дальнейшем. Площадка может быть использована для производства экспортно ориентированных продуктов. Краснодарский край — житница, у него для этого есть все возможности. Хочу поблагодарить за поддержку проекта Вениамина Кондратьева и Владимира Устинова», — сказал на церемонии Денис Мантуров.

Губернатор сообщил, что новый логистический комплекс должен стать новой точкой роста экономики Кубани, благодаря реализации проекта планируются крупные вложения в развитие транспортной инфраструктуры Краснодара — по предварительным данным, речь идёт о 8 млрд рублей. По словам Татьяны Бакальчук, первых резидентов в логистическом центре ждут уже через год.

Логистический комплекс будет построен на территории Восточной промзоны краевого центра и, как ожидается, должен стать крупнейшим таким центром в Южном федеральном округе. Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест. Первую очередь проекта планируется сдать в 2021 году.