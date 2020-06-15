Москва, , 13:28 — REGNUM Протесты в США не смогли перерасти в движение с ясными политическими целями. Об этом 15 июня заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Участники этих событий не выдвинули никаких серьёзных лозунгов. Мы видим, что такие «программы», документы, как требование «Чёрной бабушки», они касаются каких-то чисто шкурных интересов», — заявил Лепехин.

По его мнению, протесты на фоне убийства Джорджа Флойда пытаются использовать в своих интересах различные маргинальные группы, которые не ставят никаких политических задач кроме большего распределения пособий в свою пользу под предлогом борьбы с притеснениями чернокожих.

«В этом смысле я не вижу какого-то организованного движения, если не считать того, что все эти участники нацелены на решение предвыборных задач», — указал эксперт.

Ранее в американском интернете стал циркулировать список требований от лица пожилой афроамериканки, называющей себя Black Grandma: в числе требований были и такие одиозные, как передача наследства «в случае, если у вас нет потомков, чёрной или коричневой семье», строительство бесплатных комфортабельных жилых комплексов для чертнокожих и другие.