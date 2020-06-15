Норильск, Красноярский край, , 13:31 — REGNUM Проблема глобального изменения климата слаба освещена в России и пока не относится к числу приоритетов государственной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях. По данным Гидрометцентра РФ на территории нашей страны изменение климата проходит в 2,5 раза быстрее, чем во всем мире, а в арктических регионах России — в 4,5 раза быстрее.

Столь стремительное изменение климата непременно оказывает влияние на окружающий мир, исчезают некоторые виды животных и растений, местному население северных регионов приходится адаптироваться к новым погодным условиями. Бесследно глобальное изменение климата не проходит и для промышленных предприятий страны, большинство которых как раз сосредоточены в зонах многолетней мерзлоты.

Игнорирование экологических проблем приводит к необратимым последствиям. Недавний разлив топлива в Норильске один из ярких примеров того, что происходит, когда государство не уделяет проблемам климата должного внимания.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске (относится к компании «Норникель») произошел разлив нефтепродуктов. Причиной разлива стала внезапная просадка свай под фундаментом топливохранилища. Именно просадка привела к разгерметизации резервуара с дизельным топливом.

Экологи убеждены, что просадка опор, служивших бесперебойно в течение многих лет, это следствие таяния многолетней мерзлоты.

«Это очень мощная опасность, потому что изменение состояния верхнего слоя мерзлоты приводит к мощным угрозам» — считает Дмитрий Замолодчиков научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН.