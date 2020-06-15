Курган, , 13:24 — REGNUM В Кургане должностные лица, ответственные за состояние дорог, не принимают меры по содержанию их в безопасном для движения состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Прокурор Кургана в судах добивается ремонта дорожного покрытия на городских улицах. Дорожное покрытие несёт реальную угрозу ДТП по ул. Куйбышева в районе дома № 141, ул. С. Васильева в районе дома № 47 ул. Пушкина, ул. Гагарина в районе дома № 108, ул. Сибирская в районе дома № 43 ул. Советская в микрорайоне Глинки. Данные участки городских дорог требуют незамедлительного ремонта.

Прокурор города подал соответствующий иск в суд на администрацию Кургана. При этом в Зауралье, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году запланирован ремонт 188,6 км региональных и муниципальных дорог.

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